29 agosto 2014 Valbrembana, ucciso bimbo di nove anni

Trovata morta anche la madre Il primo corpicino rinvenuto da un pastore nella Bergamasca. Dopo le ricerche anche il cadavere della 40enne, che era depressa, è stato trovato in un dirupo poco distante da dove era il cadavere del figlio

19:15 - Un bambino di nove anni, Patrick Lorenzi, è stato trovato morto giovedì in alta Valbrembana, nella Bergamasca. La madre del piccolo, Jessica Mambretti, 40 anni, di Ponteranica, è stata trovata anche lei senza vita in un dirupo poco distante da dove era il cadavere del figlio. Madre e bimbo erano arrivati in montagna con una tenda all'alba di mercoledì; a trovare il bambino morto è stato un pastore. Sembra che la donna soffrisse di depressione.

Sul corpo del bambino vi sarebbero segni di tagli e altre ferite: l'autopsia, disposta dagli inquirenti, chiarirà questi aspetti. La Procura di Bergamo ha aperto un'indagine per omicidio.



Una tenda abbandonata e il cellulare ritrovato - Il pastore che ha trovato il bimbo morto aveva già avvistato la tenda all'alba di giovedì, chiusa, con una luce accesa e in un posto non adatto al campeggio. Alcune ore dopo, nel tardo pomeriggio, ripassando dal solito punto, trovando la tenda esattametne come la mattina, ha deciso di avvicinarsi per capire se qualcuno si fosse sentito male.







Dentro non c'era nessuno e il pastore ha trovato degli indumenti, dei farmaci antidepressivi e un telefono cellulare. L'uomo ha quindi composto il numero indicato alla voce "mamma". Al numero ha risposto la madre della donna che si è detta subito preoccupata perché la figlia, dopo la separazione dal convivente, sta vivendo un brutto momento.



L'uomo ha avvertito il gestore di un rifugio vicino e sono cominciate le ricerche da parte dei carabinieri: alle 23, a 15 minuti di cammino dalla tenda, è stato trovato il corpo del piccolo.