Omicidio-suicidio a Milano, pensionato uccide la moglie e si spara

12:19 - Caso di omicidio-suicidio a Milano. Un consulente per case farmaceutiche, Mario Nati, di 72 anni, ha ucciso la moglie 70enne, Giovanna Bicchierari, farmacista in pensione, sparandole un colpo alla testa con una pistola con la quale si è poi a sua volta tolto la vita colpendosi alla testa. E' accaduto nella notte in un appartamento in via Osma.

Attorno alle 2.30 il figlio ha ricevuto un sms dal padre, in cui si manifestava l'intenzione di farla finita da parte dei genitori, ed è subito andato a casa loro nel quartiere Bonola.



Per entrare nella casa, chiusa dall'interno, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. In base ai primi accertamenti, moglie e marito sono stati ritrovati uno a fianco all'altro nel letto. L'uomo ha utilizzato una pistola calibro 22. Vicino sono stati trovati dei biglietti in cui la coppia affermava di voler uccidersi per motivi economici e di salute.