Milano, ecco le multe più strane Dalla salma in auto alle pecore

09:23 - Il "prontuario" per le multe dei vigili di Milano è stato aggiornato e non mancano le stranezze. Se vi sorprendono con una salma in auto, rischiate una sanzione salata di 3mila e 98 euro. Guai a far pascolare pecore in pubblico o lavare l'auto sul marciapiede: si dovrà pagare 50 euro. Sono 168 pagine piene di norme e codici sui comportamenti e sul decoro da rispettare.

In un linguaggio burocratico sul manuale si legge che "chiunque venga sorpreso mentre soddisfa alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti", cioè chi fa i suoi bisogni in pubblico, è sanzionato con 40 euro. Vietato anche esporre "biancheria alla vista del pubblico" o "parcheggiare" un "velocipede sugli spazi erbosi". Cioè chi lascia la bici nei giardini pubblici è sanzionato con "15 euro e 49 centesimi".



Massima attenzione poi per il decoro pubblico. E' vietato infatti "sdraiarsi alla pubblica vista, mostrare nudità, piaghe o deformità ributtanti", pena 40 euro. Stop anche a chi effettua giochi "per cui è necessaria la corsa e/o il lancio di oggetti".