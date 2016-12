21:40 - Scelgono la domenica delle Palme per invitare i milanesi a non sacrificare innocenti agnellini per il banchetto di Pasqua. Gli attivisti dell'associazione "Essere Animali" si sono schierati in piazza Duomo tenendo in braccio quattro agnelli morti negli allevamenti. Questo il messaggio con il quale hanno spiegato la loro dimostrazione: "I piccoli corpi senza vita che abbiamo portato oggi in questa piazza sono semplicemente un simbolo. Sono il simbolo delle vittime invisibili tra gli invisibili. Sono i corpi di quegli animali che non ce la fanno a sopravvivere nelle condizioni di allevamento o che nascono già morti da madri sfruttate continuamente per i parti. Sono i corpi che finiscono nella spazzatura, gettati via perché inservibili al consumo umano. Considerati semplicemente inutili. Essi sono qui anche a testimonianza di tutti i loro fratelli, quei milioni di agnelli e capretti che sopravvivono quanto basta per essere mandati al macello, i cui corpi vengono invece considerati utili e trasformati in carne, finendo così smembrati, introdotti nel ciclo di consumo e sulle tavole".