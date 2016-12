Lecco, anziano sfrattato si suicida

06:57 - Un pensionato settantenne di Barzanò (Lecco) si è ucciso nell'abitazione dalla quale stava per essere sfrattato. Il dramma è stato scoperto dall'ufficiale giudiziario. Il pensionato non sapeva dove andare e così si è impiccato. Sul tavolo, c'era una lettera indirizzata ai familiari in cui spiegava di non poter andare avanti in quelle condizioni e con cui si scusava per non avere trovato un'altra soluzione ai suoi problemi.

I carabinieri di Cremella, dopo che i vigili del fuoco, allertati dall'ufficiale giudiziario, avevano aperto la porta, lo hanno trovato impiccato. Sull'accaduto sono ora in corso indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Lecco e della compagnia di Merate (Lecco).



Due mesi fa, quando per la prima volta l'ufficiale giudiziario aveva bussato alla porta del suo appartamento in via Manara a Barzanò, il pensionato si era presentato con una pistola in pugno e, puntandosela contro, aveva minacciato di spararsi se il funzionario non se ne fosse andato. L'uomo era separato e con un figlio. Delle difficoltà economiche del pensionato, con alle spalle un'attività lavorativa come commesso in un negozio sportivo della zona, gli amministratori comunali erano venuti a conoscenza soltanto un paio di mesi fa ma i problemi non erano stati risolti.