Delitto Garlasco, scambiati i pedali delle biciclette di Alberto Stasi

12:10 - Dopo sette anni di indagini e processi arriva il colpo di scena. I pedali delle biciclette di Alberto Stasi sarebbero stati scambiati. Su quella nera, vista da una testimone davanti alla casa di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto del 2007 a Garlasco, sarebbero state montate parti di un altro mezzo, già requisito, su cui era stato trovato il Dna della vittima.

Come riporta Il Corriere della Sera, l'avvocato della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, ha depositato alla Corte d'appello una memoria in cui si spiega che "i pedali montati sulla bicicletta bordeaux — che si chiamano Wellgo e sui quali cerano tracce del Dna di Chiara — non erano gli originali, trovati invece sulla Luxury nera" vista da una donna fuori dalla casa della vittima.



La nuova ricostruzione presentata dalla parte è la seguente: "Quella mattina Alberto ha usato la bicicletta nera per andare da Chiara, tornando a casa dopo averla uccisa ha lasciato sul pedale tracce del sangue di lei (i consulenti di Alberto negano che sia sangue), dopodiché, sapendo di una testimone che raccontava della bicicletta nera, ha scambiato i pedali convinto che gli inquirenti avrebbero sequestrato proprio quella nera da donna, visto che la testimone ne parlava, e non quella bordeaux che nessuno aveva collocato sulla scena del delitto".



Dopo due assoluzioni e la sentenza della Cassazione che ha fatto riaprire il caso, ora in Corte d'Appello è in contro il nuovo processo per far luce sul delitto che ancora non ha un colpevole.