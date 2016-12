Delitto Gambirasio, telecamera incastrerebbe Bossetti

19:23 - Ci sarebbe una telecamera di sorveglianza ad incastrare Massimo Bossetti, accusato di essere l'omicida di Yara Gambirasio. Carabinieri e polizia in queste ore stanno esaminando le immagini che già anni fa avevano passato al setaccio, frame dopo frame. Ora il lavoro è più semplice, poiché non si cerca qualcosa o qualcuno, ma si cerca Bossetti in quelle registrazioni, si cercano i suoi veicoli. Un elemento forte è stato trovato.

A quanto è stato riferito da fonte confidenziale all'inviato di News Mediaset Enrico Fedocci, una telecamera riprende un passaggio insistente di Bossetti nei pressi dei luoghi frequentati da Yara Gambirasio. Più di un indizio, nelle considerazione degli inquirenti che non si sbilanciano su questo nuovo tassello acquisito.



Gli elementi dedotti dalle celle telefoniche, che non consentono l'esatta e perfetta localizzazione di un telefonino e del suo proprietario, sarebbero confortati quindi in maniera inequivocabile da questa telecamera che riprende il mezzo su cui viaggiava Bossetti e aggraverebbe la sua posizione, collocandolo in luoghi in cui il presunto omicida in carcere con l'accusa di avere ucciso Yara Gambirasio nega di essere stato.



Alla domanda sull'esistenza di queste immagini che immortalano Bossetti la pm Letizia Ruggeri, in uscita dalla Procura, non ha smentito l'indiscrezione pubblicata da Tgcom24, limitandosi a dire: "C'è il segreto".