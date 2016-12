Brianza: cade aereo biposto, 2 morti

15:36 - Un aereo biposto è precipitato vicino a Ceriano Laghetto, in provincia di Monza Brianza. A bordo c'erano due persone ed entrambe sono morte, come ha comunicato il 118. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso di Milano, i vigili del fuoco, i carabinieri e due mezzi del Pronto soccorso.

Tra le cause più probabili dell'incidente dell'ultraleggero ci sono una manovra errata o un guasto al motore. Il velivolo è precipitato in un campo tra i Comuni di Cogliate e Ceriano Laghetto. A guidarlo c'era un 50enne di Usmate, deceduto nell'impatto insieme con il passeggero, un italiano di 40 anni residente in Germania. A chiamare i soccorsi i residenti della zona, che hanno assistito al fatto. Sulle cause indagano i carabinieri del Gruppo Monza.



Testimoni: "Ha evitato le case" - Secondo i testimoni che hanno assistito alla caduta del velivolo, il pilota avrebbe fatto di tutto per evitare le case dirigendosi verso i campi.



L'ultraleggero era decollato dal "Campo Volo Cogliate" (Monza) e il luogo in cui è precipitato dista circa un chilometro. Non è ancora stato chiarito se fosse appena partito o stesso tornando indietro. L'aereo, un PS 28 di produzione ceca, veniva utilizzato per voli dimostrativi.