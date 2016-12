Brescia, 26enne sfrattata per la Tav dice addio a casa con un video sul web

09:06 - "La casa non è solo mattoni, è emozioni, sentimenti, lacrime e memoria: la casa è vita". Alessandra Zanini, dietista 26enne di Brescia, inizia così il viaggio nei ricordi per dire addio alla sua abitazione dopo essere stata sfrattata con la sua famiglia. Le ruspe entreranno in azione a breve per fare spazio ai binari della Tav. "Da questa finestra avrei voluto guardare i miei figli giocare", scrive la giovane con una bomboletta sui muri spogli di casa. Ma non sarà così. Un ultimo, commovente tuffo nelle emozioni, prima di chiudere la porta di casa per sempre.