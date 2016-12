Tgcom24 >

Pontida, treno investe ambulanza <br>al passaggio a livello: due morti 7 novembre 2013 Pontida, treno investe ambulanza

Le sbarre si alzano troppo presto: perdono la vita il malato e suo figlio che lo assisteva. In gravi condizioni l'autista del mezzo, sbalzato a venti metri di distanza. Due passeggeri del convoglio, diretto da Bergamo a Lecco, sono rimasti feriti

15:45 - Un'ambulanza è stata investita da un treno ad un passaggio a livello di Pontida, in provincia di Bergamo. Due persone, padre e figlio, sono morte e una terza, l'autista del mezzo, sbalzato a una ventina di metri di distanza, è gravissimo. A bordo del convoglio di Trenord, diretto a Lecco, c'erano una ventina di passeggeri: due sono rimasti feriti. Le sbarre del passaggio a livello si sarebbero alzate troppo presto causando l'incidente.

Le due vittime, Umberto Pavesi di 79 anni e il figlio Claudio, 49 anni, entrambi di Filago (Bergamo) erano dirette a una vicina casa di riposo dove l'anziano, in cattive condizioni di salute, sarebbe stato ricoverato.



La moglie di Claudio Pavesi seguiva il mezzo con la propria automobile ma fortunatamente non è stata coinvolta nello scontro.



L'autista dell'ambulanza, residente a Cisano Bergamasco, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata.



Lo scontro è avvenuto pochi minuti prima delle 10 di giovedì mattina, tra le stazioni di Ambivere e di Cisano Bergamasco. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e Vigili del fuoco. La circolazione dei treni è stata immediatamente bloccata e sono stati istituiti dei bus sostitutivi.



Si cerca ora di capire il motivo per cui si siano rialzate in anticipo le sbarre del passaggio a livello di competenza, come l'intera linea, di Rfi, Rete ferroviaria italiana.



Maroni: "Apriremo un'inchiesta" - Il governatore della regione Lombardia, Roberto Maroni, annuncia l'apertura di un'inchiesta sull'incidente che ha causato la morte di due persone a Pontida, in provincia di Bergamo: "Come Regione stiamo seguendo direttamente la situazione e apriremo un'inchiesta per accertare le responsabilità. Vogliamo capire cosa sia successo", ha detto Maroni.



Trenord: "Nessuna anomalia sul convoglio" - "Dalle prime rilevazioni non è stata registrata nessuna anormalità sui sistemi a bordo treno. Il convoglio viaggiava senza ulteriori prescrizioni di limitazione della marcia e nel rispetto dei limiti di velocità previsti dalla linea", spiega Trenord in una nota, esprimendo cordoglio per le vittime.



Rfi: "Istituita commissione d'inchiesta - Rete ferroviaria italiana, società del gruppo Ferrovie dello Stato che ha in gestione la linea Lecco-Bergamo e i relativi passaggi a livello, "ha istituito una commissione d'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica" dell'incidente avvenuto al passaggio a livello di via Ca' Castello, nel comune di Pontida.