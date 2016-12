Milano, pensionato 78enne trova per strada 7mila euro e li restituisce

13:25 - Un pensionato milanese di 78 anni, Luigi Musazzi, trova per terra nel parcheggio dell'ipermercato di Nerviano un portafogli con all'interno 14 banconote da 500 euro e nessun documento d'identità. Dopo un paio di notti insonni, consapevole che quella piccola fortuna non era comunque sua, decide di andare dai carabinieri e consegnare i 7mila euro.

"Non dormivo più, e allora ho portato tutto a voi", ha detto ai militari che, in breve tempo sono riusciti a rintracciare la proprietaria, l'ex tennista svizzera Myriam Casanova, in Italia per partecipare a un'esposizione nel polo fieristico di Rho-Pero. Quando ha saputo del ritrovamento della somma che dava ormai per smarrita, la donna ha deciso di premiare l'onestà e il nobile gesto del pensionato con 700 euro, pari al 10% del valore della somma ritrovata.