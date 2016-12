Brescia, scorie tossiche sotto la A4: trovato cromo 1.400 volte oltre i limiti

18:50 - Scorie di cromo in concentrazione 1.400 volte oltre i limiti consentiti dalla legge sono state trovate dall'Arpa di Brescia sotto l'autostrada A4. Sotto analisi sarebbe in particolare la terza corsia dell'autostrada, realizzata sopra scorie industriali altamente tossiche nella zona di Castegnato. La scoperta è stata fatta durante alcune analisi per il cantiere della Tav.

"Abbiamo fatto questo intervento sull'attraversamento della Tav, trovando cromo nei terreni analizzati", ha confermato la direttrice dell'Arpa di Brescia, Maria Luisa Pastore. Secondo il sindaco di Castegnato (Brescia), Giuseppe Orizio, il cromo non avrebbe però raggiunto le falde acquifere del paese. "L'acqua che bevono gli abitanti di Castegnato è sicura - sottolinea il primo cittadino -. Non ci sono tracce di cromo, nonostante il nostro territorio per anni sia stato abusato di discariche illegittime".