Terremoto di magnitudo 4.0 a La Spezia: "Sentita una forte botta"

Paura non solo nei paesi intorno all'epicentro ma anche nel capoluogo stesso, dove molti cittadini si sono precipitati fuori di casa. Gli studenti di una scuola superiore ancora impegnati nelle prove dell'esame di maturità sono fuggiti dalle aule al momento della scossa. Stessa situazione nei centri commerciali de La Spezia e di Santo Stefano Magra dove centinaia di clienti e addetti sono stati fatti allontanare. I vigili del fuoco stanno verificando alcune crepe e fessurazioni segnalate in alcuni edifici, ma non risultano situazioni di pericolo.



A Sarzana, al momento della scossa, era in corso la riunione dei sindaci dell'ente Parco di Montemarcello Magra Vara. "Abbiamo sentito una botta incredibile - racconta il primo cittadino di Brugnato, Corrado Fabiani, presente all'assemblea -. Era in corso l'intervento di uno dei colleghi. Abbiamo pensato dapprima di buttarci sotto al tavolo. Poi ci siamo precipitati per strada, e come noi moltissime persone".