Genova, un mese fa il crollo del ponte Morandi: oggi la città ricorda

"14 settembre, un mese esatto dal crollo del .pontemorandi". Comincia così il messaggio postato su Facebook dal governatore Giovanni Toti nel giorno dell'anniversario della tragedia. "Oggi - continua - il pensiero di tutti noi è per le 43 vittime, per le loro famiglie, per i feriti, per i genovesi che hanno perso la loro casa. Oggi il pensiero di tutti noi è per Genova, che non dimentica, che non si arrende, che si rialzerà".