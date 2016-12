Genova, morì durante un'operazione: per l'aria in vena indagati tre tecnici

Secondo quanto riportato da "Il Secolo XIX", i problemi in sala operatoria cominciarono non appena avviata la macchina che deve sostituire le funzioni cardio-polmonari. Il cuore della paziente subì una grave lesione con la lacerazione del ventricolo destro, le condizioni apparvero da subito disperate. "Il congegno - aveva precisato nelle ore successive l'azienda ospedaliera - era stato utilizzato in altre occasioni, senza che avesse mai dato particolari problemi".



A causare il decesso per gli inquirenti fu il mancato controllo della macchina da parte dei perfusionisti; una ricostruzione che toglierebbe ogni responsabilità ai medici. I tre sono stati raggiunti da un avviso di garanzia per omicidio colposo. Non si possono comunque escludere altri colpi di scena, legati alla nuova perizia affidata a tre specialisti in medicina legale, chirurgia vascolare e fisiopatologia.