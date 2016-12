Genova: finto sceicco per truffare venditori di gioielli, individuata la banda

La truffa è avvenuta a settembre in una suite di un albergo nel centro del capoluogo ligure. Ma ad agosto, in Costa Smeralda, c'era stato il primo incontro tra il finto sceicco, accompagnato da body guard (sempre componenti della banda) e i due rappresentanti di gioielli. "Pago in contanti, è un regalo per le mie moglie", aveva detto il ricco uomo d'affari mentre sorseggiava champagne in una suite di lusso.



Invece i commercianti si sono ritrovati una valigetta piena di banconote false, tranne le prime. La polizia ha scoperto che dietro alla messinscena c'era una banda di nomadi specializzata in truffe. Sono indagati il finto sceicco, Umberto Gagliardi, 41 anni, di Rho nel Milanese, Daniel Radosavljevic, torinese di 32 anni, Danijel Jovanovic di Varese, 32 anni e Patrick Jovanovic di 25 anni di Roma.