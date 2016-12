Genova, carabiniere gravemente ferito da un senegalese armato di cacciavite

Decisivo l'intervento di altri carabinieri e alcuni agenti che si trovavano nella zona per la festa della polizia in programma venerdì. La posizione dei due senegalesi è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Quello che ha materialmente colpito il maresciallo con il cacciavite rischia l'accusa di tentato omicidio.



Il maresciallo dei carabinieri in servizio alla stazione di San Teodoro Scali è stato colpito con almeno cinque fendenti. Il militare, secondo quanto ricostruito, è stato colpito alla bocca, all'addome, alla spalla, al braccio e alla gamba ed è stato giudicato guaribile in 22 giorni. Nelle prossime ore sarà dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove è stato ricoverato.



Ferito nella colluttazione anche un secondo militare che ha riportato lievi lesioni con prognosi di 7 giorni. Il sostituto procuratore di turno Sabrina Monteverde ha deciso di procedere con l'arresto solo del senegalese che ha materialmente colpito il militare. L'amico, un connazionale di 49 anni, è stato di fatto scagionato dall'arrestato secondo il quale il secondo senegalese "è arrivato in un secondo momento" e "non è stato coinvolto nella colluttazione". Accertamenti da parte dei carabinieri in questo senso sono in corso.



L'aggressore, di 31 anni, lavora come operaio edile in una ditta del centro storico cittadino, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Ancora non è stato accertato se il furgone nei pressi del quale è avvenuta l'aggressione sia di provenienza furtiva. L'uomo ha detto di averlo in uso da un connazionale che attualmente si trova all'estero. I carabinieri verificheranno anche questa circostanza.