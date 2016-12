Assenteismo, 35 arresti al Comune di Sanremo: c'è chi timbrava in mutande

Blitz della Gdf nel Comune di Sanremo. In un'indagine per assenteismo della procura di Imperia risultano indagate 195 persone. Di queste 35 sono agli arresti domiciliari, 8 hanno l'obbligo di firma e 75 hanno ricevuto l'avviso di conclusione indagini. Dieci sono i funzionari. Tra gli indagati anche un vigile, che timbrava in mutande. Per loro le accuse sono, a vario titolo, truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato e falso in atto pubblico.