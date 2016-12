foto Ansa

- Adescava e sottoponeva a violenza sessuale ragazzini di origine straniera e per questo era stato condannato dal tribunale di Genova a sei anni e otto mesi di reclusione. Adesso per Raffaele Aquilino, 57 anni, milite del soccorso e infermiere, la pena è diventata definitiva e quindi sono scattate le manette. L'accusa per lui è di sfruttamento della prostituzione minorile. I carabinieri di Carignano lo hanno raggiunto e arrestato nella sua abitazione.