Sanremo sotto shock: trovato morto il figlio di Franco, il baffo dei Ricchi e Poveri

E' stato il ritrovamento di un piccolo quantitativo di polvere bianca su un tavolo della casa di via Capolungo a indurre nei soccorritori il sospetto che la morte di Alessio Gatti potesse essere dovuta ad una overdose. Lo ha riferito la Procura di Genova, precisando che nei laboratori della polizia sono in corso analisi specifiche sulla sostanza.



"Mi ha appena chiamato Angelo dei Ricchi e Poveri: è mancato il figlio di Franco, un ragazzo di 23 anni. Stasera non ci saranno e basta". Così il conduttore del Festival, Fabio Fazio, ha annunciato commosso la notizia in sala stampa. A dare l'allarme è stata una vicina di casa che dal suo appartamento ha visto il giovane riverso a terra. Due squadre dei vigili di fuoco sono accorse immediatamente, hanno sfondato una finestra e hanno trovato il giovane privo di vita. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Il caso è stato affidato al sostituto procuratore Cristina Camaiori. La salma è stata posta sotto sequestro.



Franco Gatti: "Ho inculcato a mio figlio la paura delle droghe" - "Ho inculcato a mio figlio, fin da piccolo, la paura delle droghe. Voglio sperare che Alessio sia morto per cause naturali e non per droga. Aspetto l'esito dell'autopsia, ma se la droga non c'entra, querelerò chi ha attribuito il decesso all'uso della cocaina". Lo ha detto Franco Gatti, il cantante dei Ricchi e Poveri, incontrando i giornalisti davanti alla casa dove è stato trovato morto il figlio Alessio.



Manager gruppo: "Alessio mai fatto uso di droga" - Il figlio di Gatti "non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti". A precisarlo è Giorgio Tani, manager storico del gruppo. A Sanremo c'è anche Luca Brocherel, figlio di Angela. "Siamo sempre stati come una grande famiglia, siamo cresciuti insieme. Ho visto Alessio l'ultima volta un mese e mezzo fa. Era un ragazzo squisito, semplice. Contesto le indiscrezioni che parlano di presunta overdose: è allucinante".