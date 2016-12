Maltempo, allerta massima per il Levante ligure

foto Ansa Correlati Le previsioni meteo in diretta

La Protezione civile regionale ha elevato ad Allerta 2, quello massimo, lo stato di attenzione per le zone del Tigullio e dello Spezzino. Sono attese precipitazioni con quantitativi anche elevati nelle zone del Levante ligure. Previsto anche l'arrivo di un fronte freddo associato alla perturbazione. Un anno fa, il 4 novembre 2011, l'alluvione che colpì diverse zone della Liguria causò sei vittime.

Evacuate abitazioni a Borghetto Vara

L'innalzamento dell'allerta nello Spezzino ha portato all'evacuazione di alcune abitazioni: in tutto sono 65 le persone che hanno dovuto lasciare le abitazioni, una decina delle quali saranno ospitate nel centro di assistenza allestito dal comune di Borghetto Vara. I tecnici di Comune e Protezione civile stanno monitorando le frane in movimento a causa delle forti piogge che si sono abbattute in zona da oltre 24 ore. Una ventina di queste sono vicino al centro abitato.



Chiuse scuole a Sestri e La Spezia

A causa delle precipitazioni nel Tigullio e nello Spezzino, i sindaci di Sestri Levante e della Spezia, Andrea Lavarello e Massimo Federici, hanno deciso di sospendere l'attività didattica nelle scuole che oggi resteranno chiuse. A Sestri Levante sono oltre 2mila gli studenti interessati mentre nello spezzino le scuole che rimarranno chiuse sono sei.