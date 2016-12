Frana alle Cinque Terre, ferite 4 australiane

foto Ansa Correlati La frana alle Cinque Terre

Il maltempo si abbatte sul Nord 17:16 - La celebre Via dell'Amore tra Riomaggiore a Manarola, nelle Cinque Terre, è stata colpita da una frana. Quattro turiste australiane sono rimaste ferite. Due di loro sono in gravi condizioni. Sul posto 118, Soccorso alpino e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Si è staccato un costone di roccia sovrastante il sentiero. - La celebre Via dell'Amore tra Riomaggiore a Manarola, nelle Cinque Terre, è stata colpita da una frana. Quattro turiste australiane sono rimaste ferite. Due di loro sono in gravi condizioni. Sul posto 118, Soccorso alpino e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Si è staccato un costone di roccia sovrastante il sentiero.

Le turiste sono state travolte da circa tre metri cubi di materiale staccatosi dalla parete proprio sopra il sentiero. Delle quattro, una è stata trascinata dalla frana verso il mare ed è stata recuperata con l'elicotteri dei vigili del fuoco.



"Viva per miracolo"

"Sono viva per miracolo, me la sono vista davvero brutta". Così Judy Greig, la turista rimasta gravemente ferita nella frana, alla squadra dell'elisoccorso. "Stavamo facendo una passeggiata - ha raccontato - quando hanno iniziato a cadere pietre e massi. E' stato un incubo". La turista ha poi chiesto notizie delle compagne.



Il direttore del Parco: "Siamo scioccati"

Patrizio Scarpellini, il direttore del Parco delle Cinque Terre, si è detto "scioccato" per la frana caduta sulla Via dell'Amore tra Manarola e Riomaggiore. "Siamo tutti sotto choc - ha dichiarato -. Mi chiedo quali conseguenze avrebbero potuto esserci se la frana fosse caduta ieri a mezzogiorno, quando il sentiero era affollato". Scarpellini ha riferito che è in corso un sopralluogo tecnico sul luogo dell'incidente, per accertarne l'esatta dinamica.



Chiusa tutta la Via dell'Amore

Il sindaco di Riomaggiore, Franca Cantrigliani, ha disposto con ordinanza specifica la chiusura dell'intera Via dell'Amore. Il provvedimento è stato preso in seguito alla frana che ha coinvolto in mattinata le quattro turiste australiane.