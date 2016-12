foto Carabinieri

12:10

- Sono stati denunciati dai carabinieri di Chiavari per aver massacrato un marocchino due notti fa a Cicagna, nell'entroterra genovese. I tre, tutti italiani incensurati, avrebbero confessato di essere gli autori del pestaggio. Secondo i militari avrebbero agito perché esasperati dai furti subiti. L'uomo è stato aggredito con un bastone e un cacciavite e si trova ancora in ospedale, dove è ricoverato in condizioni gravissime.