Alluvione di Genova, chiesti sei anni di reclusione per l'ex sindaco Marta Vincenzi

La procura di Genova ha chiesto sei anni e un mese di reclusione per l'ex sindaco del capoluogo ligure Marta Vincenzi nel processo per l'alluvione del 4 novembre del 2011, costata la vita a 4 donne e a 2 bambine. L'ex primo cittadino è imputato per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e falso. Chieste anche le condanne dell'ex assessore Francesco Scidone e dei tre dirigenti comunali Gianfranco Delponte, Pierpaolo Cha e Sandro Gambelli.