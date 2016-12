20:03 - Rientra l'allerta 2 emanata dalla Protezione civile per la Liguria, visto l'attenuarsi del maltempo. Pesantemente colpiti dalle precipitazioni delle ultime ore il golfo del Tigullio, la provincia di Imperia e lo Spezzino. Ma una frana nell'Imperiese ha fatto deragliare l'intercity Milano-Ventimiglia causando il blocco della circolazione e il ferimento di cinque persone. Sfiorata la tragedia, sul convoglio oltre 200 persone.

Deraglia treno tra Savona e Imperia: 5 feriti - Il locomotore e almeno un vagone del treno Intercity 660 Milano-Ventimiglia sono deragliati a causa di una frana caduta dalla sovrastante parete rocciosa tra Andora (Savona) e Cervo (Imperia) in un tratto a binario unico. Feriti in maniera lieve i due macchinisti, il capotreno e due passeggeri. Illesi gli altri 200 a bordo. Bloccata la linea ferroviaria Italia-Francia.



La velocità ridotta ha evitato la tragedia - Nel tratto dell'incidente era stato disposto il transito dei convogli a velocità ridotta proprio per il pericolo di frane e i convogli non potevano procedere a più di 30 chilometri orari. Sembra che proprio la ridotta velocità abbia evitato danni più gravi.



I passeggeri del treno deragliato: "Salvi per miracolo" - "Siamo salvi per miracolo perché se i vagoni avessero seguito la motrice nel deragliamento noi non saremo qui a raccontare quello che è successo. Infatti il locomotore che è deragliato poteva trascinarsi ad arco le carrozze e a quel punto saremmo finiti tutti in mare". Lo racconta Federico Grazioli, uno dei passeggeri del treno deragliato. "Paura? Io non tanta, ma qualcuno che era seduto nei vagoni di testa sicuramente. Infatti si sono rotti anche i finestrini del treno dopo l'urto contro i detriti" ha detto un'altra delle persone a bordo dell'Intercity.

Isolato borgo entroterra Ventimiglia - Un piccolo borgo nell'entroterra di Ventimiglia è isolato a causa di numerose frane che bloccano l'accesso al paese. "Molti residenti che vivono nelle località fuori del centro abitato non sono ancora stati raggiunti", spiega Gian Stefano Orengo, sindaco di Castel Vittorio che conta circa trecento abitanti. "Vigili del fuoco e protezione civile non riescono a raggiungere il nostro comune: c'è molta preoccupazione la situazione è di estrema emergenza", afferma il sindaco.



Sabato scuole chiuse a Imperia - Il sindaco di Imperia Carlo Capacci ha disposto la proroga della chiusura delle scuole, del Polo Universitario e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici e privati ricadenti nel territorio comunale, anche per sabato a causa del maltempo. Il provvedimento è stato assunto, in quanto la Regione Liguria ha invitato i sindaci a valutare positivamente la chiusura delle scuole anche per sabato, con l'obiettivo di tutelare la pubblica incolumità.



Auto trascinata in torrente - Nella notte un'auto è stata trascinata dalla corrente del torrente San Lorenzo e oltre un centinaio sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per i danni provocati dalla pioggia nell'Imperiese. Si cerca di capire se ci fosse qualcuno all'interno del veicolo trascinato dal torrente in piena. I soccorritori non sono riusciti ancora ad aprire la vettura capovolta nell'acqua, per le proibitive condizioni meteo e del torrente. Intanto, continuerà comunque ad essere aggiornato, per le situazioni più critiche, il sito www.allertaliguria.gov.it.



Pericolo esondazioni e frane - Fiumi a rischio esondazione nel Tigullio, ponti chiusi al traffico, chiusa l'Aurelia tra Spezia e Padivarma per una frana e nel savonese. Chiusa l'autostrada tra Arma di Taggia e il confine di Stato. Oltre 100 gli sfollati in via precauzionale a Levante e Ponente. A Genova preoccupano le vasche dei percolati della discarica di Scarpino che già hanno tracimato.



Genova: chiusa scuola Govi, no auto in via Shelley - A causa dell'allerta 1 per il maltempo, il Comune di Genova ha deciso di tenere chiusa venerdì la scuola Govi in via Pinetti, ma sono rimasti aperti tutti gli altri edifici scolastici. La Protezione civile ha provveduto ad allertare tutti i dirigenti perché attivino le misure previste nei piani di emergenza delle singole scuole. A seguito delle criticità riscontrate nei tombini del rio Penego in via Shelley, il Centro operativo comunale ha ordinato il divieto di sosta dei veicoli e la rimozione dei contenitori rifiuti solidi urbani nella stessa strada nel tratto compreso tra il civico 11 e il civico 79, nonché, in caso di peggioramento della situazione, la interdizione al traffico dei veicoli e al transito pedonale. I veicoli dei residenti potranno essere posteggiati nella parte alta di via Shelley appositamente resa accessibile.



Chiusa l'Autostrada dei Fiori per allagamenti - L'Autostrada dei Fiori è stata chiusa giovedì notte tra Andora e Imperia Est e tra Sanremo e Andora su entrambe le carreggiate. Mezzi pesanti bloccati all'autoporto di Ventimiglia per le conseguenze del maltempo. Allagate le gallerie e le carreggiate dell'A10 con le pattuglie della Polstrada impegnate a chiudere i caselli e a dirottare le auto sulla sottostante Aurelia dove non sono mancati gli allagamenti in particolare a Imperia.



Allerta meteo su Roma e il Lazio - Si prevedono per la giornata di venerdì sul Lazio venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte. Per informazioni e richieste di interventi è possibile contattare la Sala Operativa h/24 dell'Ufficio Protezione Civile al numero 06.67109200 o al numero 800854854. Lo comunica, in una nota, la Protezione civile di Roma Capitale.