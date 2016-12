14:47 - Una bambina di 10 anni, in vacanza a Montegrazie, in provincia di Imperia, ha salvato un 88enne che era caduto in un burrone ferendosi gravemente. E' stata infatti la piccola, dopo aver sentito le grida di aiuto dell'uomo, a correre in casa dalla nonna e dalla zia chiedendo di chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Croce Bianca. L'anziano è stato trasportato in ospedale in codice rosso.