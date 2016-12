Genova,trovato teschio su Concordia

18:51 - A bordo della Costa Concordia è stato trovato un teschio. I vigili del fuoco hanno informato il magistrato di turno della procura di Genova, Federico Manotti, che ha disposto il sequestro dei resti per individuare il Dna e stabilire a chi appartiene. Non è detto che il teschio sia dell'ultimo disperso del naufragio, il cameriere indiano Russel Rebello. In quella zona infatti era già stato trovato un cadavere mutilato di una donna.