Genova: tir contromano su A7 poi, scortato, 4 km in retromarcia

16:30 - Sfiorato il caos in autostrada. Sulla Milano-Genova un tir ha percorso 4 km in contromano prima di essere fermato dalla Polizia Stradale e costratto, in retromarcia, a tornare nella piazzola di sosta da dove era partito. Il conducente, un camionista ungherese, aveva "distrattamente" imboccato contromano l'uscita della piazzola dove si era fermato a schiacciare un pisolino. Avvertita da altri automobilisti, la Polizia Stradale, ha inviato due pattuglie: la prima per bloccare il traffico proveniente da Milano; la seconda per fermare il tir. Adesso il camionista ungherese rischia una multa fino a 7.953, il fermo del veicolo e il ritiro dei documenti di circolazione.