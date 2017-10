Le Iene, faccia a faccia tra Platinette e uno dei suoi haters

L’inviata continua il suo “safari” dei leoni da tastiera: questa è la volta di Platinette che incontra uno dei suoi più accaniti haters. Fa riflettere che il soggetto in questione si definisca un “trasformista” e quindi una sorta di “collega”. La trappola scatta con la scusa di un provino e, una volta incontrati, Platinette va subito all’attacco: “perché vuoi che mi suicidi? Perché sarei un parassita della società?”

L’hater si discolpa facendo ricadere la responsabilità dei post su ‘fantomatici’ amici che avrebbero scritto al suo posto. Platinette, con poche battute, mette all’angolo il suo detrattore. Il tentativo di far comprendere la gravità dell’atto sembra, però, fallire miseramente e Platinette gli strappa la promessa di non ripetere mai più ciò che ha fatto.