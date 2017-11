Le Iene, ex chierichetto del Papa: “Hanno abusato di me in Vaticano”

Sta facendo particolarmente scalpore il servizio di Gaetano Pecoraro in onda domenica 12 novembre durante la puntata de "Le Iene", legato a presunti abusi su ex chierichetti del Papa avvenuti proprio in Vaticano. "Ho visto personalmente delle molestie fatte da alcuni seminaristi ad altri all'interno del Preseminario San Pio X, in Vaticano - racconta il testimone oculare Camil alle telecamere del programma di Italia 1 - Il mio compagno di stanza è stato abusato da un altro ragazzo, che in quel momento aveva già intrapreso il percorso per diventare sacerdote." Pecoraro è riuscito a raccogliere anche l'esclusiva testimonianza dell'ex chierichetto vittima di abusi: "Durante la notte il seminarista s'infilava nel mio letto e cominciava a toccarmi. Quando è successo per la prima volta avevo solo 13 anni."