Le dichiarazioni di Francesco Bellomo: “Scriverò un libro su questa storia”

Francesco Bellomo parla in esclusiva a Matrix dopo essere stato destituito dal Consiglio di Stato. Intercettato dal giornalista Francesco Fossa e incalzato dalle sue domande prima di entrare nella sala dell’HollidayInn di Roma, dove avrebbe preparato gli allievi al prossimo concorso di magistratura, il magistrato ha sottolineato di non voler parlare della vicenda che l’ha visto protagonista: una bufera mediatica scaturita dai contratti che proponeva ai suoi studenti e alle sue studentesse per accedere a delle borse di studio. “Su questa storia scriverò un libro, non ho voglia di darle anticipazioni”. Bellomo ha poi confessato di avere paura della stampa: “Ho paura dell’aggressione, della sproporzione. Io parlo a duecento persone, voi parlate al mondo e fate paura”.