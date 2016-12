Vatileaks 2, il memoriale di monsignor Balda: "Una notte con la Chaouqui"

A svelare il contenuto del memoriale del prelato spagnolo, a pochi giorni dalla diffusione di sms hot tra i due protagonisti dello scandalo e la successiva smentita della stessa Chaouqui, è il quotidiano La Repubblica.



La notte con la Chaouqui a Firenze - Monsignor Balda parla esplicitamente di quel rapporto consumato a Firenze undici mesi fa. E svela di essersi pentito subito dopo pur faticando ad allontanarsi dalla Chaouqui: "Ho avuto paura, lei aveva tanti numeri di telefono - dichiara il sacerdote nel memoriale consegnato l'8 novembre, una settimana dopo il suo arresto, in cui fa nomi e cognomi -. Ricevetti un invito a pranzo da Luigi Bisignani: volevano farmi credere che Francesca lavorava per i servizi segreti. Assisteva in modo abituale alle feste a Palazzo Grazioli. E' amica di Gianni Letta e di sua moglie, del cardinale Touran, ha una grande relazione con il ministro della Salute Beatrice Lorenzin".



L'incontro con i giornalisti - Quanto al presunto furto di documenti, monsignor Balda si difende spiegando quanto accadde in un incontro, a marzo, con i giornalisti finiti pure loro sotto processo per i libri-inchiesta sul Vaticano, Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi: "Francesca mi organizzò un aperitivo. Quando vidi Nuzzi, che conoscevo, feci finta di non conoscerlo. Ho passato i documenti, ho cercato di dare quelli meno pericolosi e dannosi, o di scarso valore".



La Chaouqui non ci sta: "Solo calunnie" - Francesca Chaouqui rimanda ogni accusa al mittente e promette battaglia: "Sono pronta a querelare l'avvocato di Balda per la fuga di notizie folli che sta organizzando - dichiara la pierre al quotidiano -. Balda, per come è fatto, non ha alcun piacere a venire a letto con me e io, conoscendo miliardari ed emiri, se volessi tradire mio marito non mi metterei con un vecchio prete a cui non piacciono le donne".



La Procura di Roma apre un'inchiesta - Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta nei confronti di Francesca Immacolata Chaouqui e del marito Corrado Lanino per la vicenda del castello di San Girolamo, a Narni (Umbria). Il procedimento è stato avviato sulla base degli atti giunti per competenza dalla Procura di Terni, che indagava sul dissesto della curia locale e su una serie di operazioni immobiliari tra cui la compravendita del castello, struttura di proprietà del comune, che nel 2010, secondo gli inquirenti, venne acquistato da una società immobiliare (ritenuta riconducibile a uomini della curia ternana) con un'asta considerata truccata dagli investigatori. Alcune intercettazioni telefoniche hanno portato al coinvolgimento della Chaouqui.