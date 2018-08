Vaccini, presidi: impossibile impedire i contatti tra chi è immunodepresso e chi non è vaccinato

Sulla questione vaccini e sulle classi speciali riservate ai bambini che non possono vaccinarsi e che quindi sono a rischio, intervengono anche i presidi. "Sarà impossibile escludere tra immunodepressi e non vaccinati: come si possono mantenere le distanze in palestra, in gita o in corridoio?", si domanda Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi. "Si tratta di una complicazione per le scuole", aggiunge.