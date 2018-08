Vacanze, sabato sulle autostrade traffico da "bollino nero"

E' previsto t raffico sulle principali autostrade , per il primo fine settimana di agosto , in direzione delle località turistiche. Lo ricorda Viabilità Italia , sottolineando che il calendario indica per venerdì 3 agosto una condizione da "bollino rosso", mentre sabato 4 sarà da "bollino nero". Divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 8 alle 22 di sabato e dalle ore 7 alle 22 di domenica.

Per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 14 alle 22 del giorno 3 agosto, dalle 8 alle 22 del giorno 4 agosto e dalle 7 alle 22 del giorno 5 agosto. Viabilità Italia sarà costantemente attiva per il monitoraggio delle condizioni del traffico veicolare e ferroviario. La raccaomandazione è di mettersi in viaggio solo dopo essersi informati sulle condizioni di traffico e meteo in atto e dopo aver controllato l'efficienza del veicolo, nonché la regolarità dei documenti di guida.



"Bollino rosso" in 11 città - Il caldo rovente è alle spalle ma le temperature continueranno a restare alte. Superato l'apice, però, l'indebolimento dell'alta pressione africana sul Mediterraneo Centrale porterà "un aumento dell'instabilità con rischio di temporali che - avvertono gli esperti - saranno violenti, con grandine e forti raffiche di vento". "Bollino rosso" in 11 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Torino, Trieste, Venezia, Verona.