Ucciso dal branco, l'amico: "Non sono riuscito a salvarlo e non me lo perdono"

Si chiama Gianmarco Ceccani l'amico di Emanuele Morganti, l'unico che, quella notte maledetta, cercò di salvare il giovane dalla folle violenza di un pestaggio che lo avrebbe ucciso. "Mi sono buttato sul suo corpo per proteggerlo - ha detto al nonno prima di chiudersi in un disperato mutismo - ma non è bastato. E non me lo perdono".