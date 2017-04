Ucciso dal branco, ad Alatri i funerali di Emanuele | La madre: "Morto per la cattiveria umana"

Lʼultimo saluto a Emanuele, ucciso dal branco ad Alatri 1 di 12 Ansa Ansa L'ultimo saluto a Emanuele, ucciso dal branco ad Alatri 2 di 12 Ansa Ansa L'ultimo saluto a Emanuele, ucciso dal branco ad Alatri 3 di 12 Ansa Ansa L'ultimo saluto a Emanuele, ucciso dal branco ad Alatri 4 di 12 Ansa Ansa L'ultimo saluto a Emanuele, ucciso dal branco ad Alatri 5 di 12 Ansa Ansa L'ultimo saluto a Emanuele, ucciso dal branco ad Alatri 6 di 12 Ansa Ansa L'ultimo saluto a Emanuele, ucciso dal branco ad Alatri 7 di 12 Ansa Ansa L'ultimo saluto a Emanuele, ucciso dal branco ad Alatri 8 di 12 Ansa Ansa L'ultimo saluto a Emanuele, ucciso dal branco ad Alatri 9 di 12 Ansa Ansa L'ultimo saluto a Emanuele, ucciso dal branco ad Alatri 10 di 12 Ansa Ansa L'ultimo saluto a Emanuele, ucciso dal branco ad Alatri 11 di 12 Ansa Ansa L'ultimo saluto a Emanuele, ucciso dal branco ad Alatri 12 di 12 Ansa Ansa L'ultimo saluto a Emanuele, ucciso dal branco ad Alatri leggi dopo slideshow ingrandisci

"Nessuno muore mai completamente. Rimarrai sempre dentro di noi", uno dei tanti striscioni apparsi a Tecchiena. "Il perdono lasciamolo a Dio... per Emanuele solo giustizia", si legge su un altro striscione.



La madre di Emanuele: "Grazie per le vostre lacrime, le mie non sarebbero bastate" - "Ringrazio tutti voi per ogni vostra lacrima, perché le mie non sarebbero bastate. Dio non ha chiamato Emanuele perché era cattivo, l'ha solo ricevuto dalla cattiveria degli uomini, Dio l'ha accolto". Così la madre di Emanuele durante il funerale.



"Emanuele era un angioletto, ma che dico, era un caciarone pieno di vita che ci faceva sentire vivi - ha proseguito la madre -. A nome suo chiedo un applauso a chi è in chiesa e chi è fuori, è il nostro grazie insieme alla richiesta di ricordare Emanuele nelle nostre preghiere e di salvare i nostri ragazzi dalle inquietudini".



La sorella: "Responsabili abbiano un nome" - E' stata poi la volta della sorella di Emanuele, Melissa: "Sei venuto in un momento complicato per la nostra vita, ci hai portato il sorriso e asciugavi le mie lacrime quando piangevo e ciò che siamo stati non sarà mai portato via dagli assassini. Quando ho scelto il tuo nome ho pensato al suo significato, speranza e amore. Adesso venga fatta giustizia e chi ti ha portato via abbia un nome. Grazie amore mio per aver reso speciale il nostro viaggio fino a qui".



Gli amici: "Emanuele morto da innocente" - Nella chiesa gremita, gli amici del giovane indossavano una maglietta bianca con sopra una foto stampata di Emanuele: il feretro è bianco, hanno spiegato, così come i palloncini all'esterno della chiesa "perché Emanuele è morto da innocente".



Il vescovo: "Violenza genera violenza, no alla vendetta" - Durante le esequie il vescovo di Anagni-Alatri, mons. Lorenzo Loppa, ha richiamato i presenti a non cedere alla vendetta: "Le esequie di Emanuele ci interpellano sulla nostra capacità di amare. Ecco chi vince la morte: è l'amore. Noi dobbiamo passare dal sentimento di vendetta a uno di misericordia e di responsabilità. C'è un solo modo per far finire la violenza: è non rispondere con la violenza. Perché la violenza prospera sulla violenza".