Trattati Roma, scatta il piano sicurezza: via alla bonifica, camion vietati in centro

La città presidiata da tiratori scelti e agenti in borghese - In centro le bonifiche sono già state avviate, con la doppia preoccupazione per il rischio terrorismo e per quello di disordini da parte di frange minoritarie e violente dei manifestanti. Sono previste almeno 25mila persone in piazza. Ci saranno come noto la 'zona blu' intorno al Campidoglio - quella degli eventi ufficiali - e quella 'verde' più esterna, riservata alla contestazione, entrambe presidiate da tiratori scelti e centinaia di agenti in borghese. Quattro i cortei e due i sit-in statici dalla mattina al pomeriggio.



Barriere contro i camion, preoccupano gli anarchici - Contro il rischio attentati si punta, oltre che sull'intelligence in funzione preventiva, sull'uso di barriere di cemento a contrastare la minaccia di camion lanciati sulla folla, come a Nizza e a Berlino. I divieti di circolazione nel centro di Roma per i mezzi pesanti sono una delle misure disposte dalle autorità. Se la minaccia islamista dei 'lupi solitari' preoccupa per la sua imprevedibilità, forse meno drammatico ma più tangibile è il rischio di scontri con i black bloc e gli anarchici, in arrivo a decine dall'estero a dare manforte ai militanti italiani. I violenti potrebbero infiltrarsi nei cortei, in particolare in quello pomeridiano di Eurostop.



Minniti: "Libertà di manifestare, ma no a violenza" - "Il principio è libertà di manifestare le proprie opinioni, ma con un limite, la violenza". Lo afferma il ministro dell'Interno, Marco Minniti, alla vigilia delle celebrazioni. "Non si può sottovalutare nulla", ha spiegato Minniti riferendosi anche alla minaccia del terrorismo. La priorità, ha aggiunto, è "il controllo del territorio, che è il sistema più efficace di fronte all'imprevedibilità dell'atto".