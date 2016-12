Traffico di droga e auto di lusso: 18 arresti a Roma, anche ex calciatore

09:37 - La polizia di Roma ha arrestato 18 persone tra Italia e Olanda e ha effettuato 36 perquisizioni nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione criminale dedita allo spaccio internazionale di stupefacenti. Tra i reati contestati, oltre all'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, anche detenzione di armi e materie esplodenti, lesioni personali, estorsione, ricettazione. Tra gli arrestati figura anche un ex giocatore della Roma.

Il gruppo operava nel territorio romano di Villa Gordiani fino a Castel Madama, mentre l'attività di spaccio si è estesa fino all'Abruzzo e in alcuni quartieri del litorale romano. I membri dell'organizzazione utilizzavano automobili di grossa cilindrata non solo per dimostrare il proprio status ma, soprattutto, per pagare la droga e per reclutare nuovi complici.



Le stesse auto, poi, venivano recuperate dall'organizzazione con vere e proprie modalità estorsive (pestaggi e minacce a mano armata) quale pagamento dei crediti maturati con clienti insolventi.



La droga era invece fornita da narcotrafficanti olandesi, conosciuti dalle polizie dei paesi del Nord Europa per le loro attivita' criminali in ambito internazionale e per il loro interesse per le automobili di lusso. Nell'operazione sono stati sequestrati oltre 7 chili di sostanze stupefacenti, 6 pistole, un fucile e materiale esplosivo.