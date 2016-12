Terremoto, la famiglia distrutta dal crollo del campanile restaurato

E' finora tra le vittime più piccole del terremoto che ha devastato il Centro Italia: Riccardo, 8 mesi, è stato ritrovato senza vita nel lettone dei genitori, Andrea, 35 anni, e Graziella, 32. Anche loro non ci sono più. Come non cìè più suo fratello Stefano, 7 anni, che dormiva nella sua cameretta. Una famiglia normale, come tante, che viveva ad Accumoli, fino alle 3.36 di quella maledetta notte che l'ha spazzata via in una manciata di secondi. Su loro quattro, infatti, sorprendendoli nel sonno, è caduto il campanile della chiesa, che era stato restaurato di recente con i fondi del sisma aquilano. E non ha lasciato loro scampo.