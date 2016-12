E' deceduta la 74enne Franca Marchesi che era rimasta gravemente ferita nel crollo dell'Hotel Roma di Amatrice. Sale così a 299 il numero delle vittime del sisma del 24 agosto. La donna era ricoverata in ospedale da 82 giorni . "E' con grande dolore che apprendiamo di un'ulteriore vita che il mostro si è portato via", ha commentato il sindaco della città reatina, Sergio Pirozzi.

"Restare, ricostruire e guardare avanti è l'unico modo per rendere giustizia alla vittime e per non fare perdere la speranza a chi è sopravvissuto", ha aggiunto il primo cittadino.