E' in manette il presunto assassino di Beau Solomon, il 19enne studente di Spring Green che era in Italia per seguire un corso di cinque settimane. Ma a piangerlo, ora, non sono solo i parenti ma l'America tutta. E per la seconda volta. La prima fu undici anni fa quando, da bambino, Beau aveva commosso tutti sconfiggendo una grave forma di cancro.