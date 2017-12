A Ostia Nuova, nel territorio degli Spada, sabato sera si è tornato a sparare. Cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro il portone della casa di un membro della famiglia Spada, il 33enne Silvano Spada, e poco dopo altri colpi sono stati sparati contro un'auto parcheggiata. Solo giovedì due uomini erano stati feriti nel corso di una sparatoria in una pizzeria.

Minniti: "Libereremo Ostia dalla mafia" - "Non possiamo consentire che il litorale della Capitale del nostro Paese possa essere condizionato dalle mafie". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti. "Per quanto ci riguarda - ha aggiunto - il tema della liberazione di Ostia dalla mafia sarà irrinunciabile, lì ci giochiamo un pezzo della sovranità del nostro Paese. È nelle sfide più difficili che si vede la forza dello Stato. Saremo duri e intransigenti".



Virginia Raggi: "Istituzioni unite contro la mafia" - "FuoriLaMafiaDaRoma. Bene Minniti su Ostia. Istituzioni unite sono risposta a malavita. Siamo con cittadini, non ci facciamo intimidire da minoranza mafiosa". Lo ha scritto il sindaco di Roma Virginia Raggi commentando le parole del ministro dell'Interno, Marco Minniti.