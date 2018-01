Roma, vestito da infermiere tenta stupro in sala parto: arrestato

Ha rubato in un magazzino dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma l'uniforme verde da infermiere e, dopo essere riuscito ad entrare in sala parto, ha tentato di violentare una 43enne in travaglio. L'autore della violenza è un somalo di 38 anni, in Italia da alcuni anni e con diversi precedenti. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e furto. La difesa chiederà la perizia psichiatrica.