Roma, tifosi scozzesi usano una fontana del '500 come pattumiera

Il monumento di piazza della Madonna dei Monti, nota anche come Fontana dei Catecumeni, preso d'assalto dai tifosi scozzesi al seguito della nazionale di rugby a Roma, riempito di bottiglie di birra e cocci di bottiglia. Urla e cori da stadio in piena notte sotto le abitazioni e gli alberghi. Questo è lo scempio avvenuto alle 4 di venerdì notte, denunciato in un video da Nathalie Naim, consigliere del Municipio I: "Nessun presidio e nessuna forza di polizia è intervenuta".