Roma, stop ai bivacchi presso le fontane: per i trasgressori multe fino a 240 euro

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha firmato un decreto a difesa non solo del patrimonio artistico e archelogico, ma anche del decoro della Capitale. L'ordinanza si è resa necessaria "per impedire che si verifichino episodi contrari alle regole di decoro urbano e garantire adeguata tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico di Roma Capitale": questa la motivazione data dal comune per il mantenimento della bellezza di Roma anche nei mesi estivi quando, purtroppo, l'inciviltà dei turisti regna sovrana, alimentata dal caldo afoso della bella stagione.



I divieti riguardano circa 40 fontane di particolare interesse storico, artistico e archeologico "inclusi i loro basamenti e le relative aree di pertinenza". Per i trasgressori sono previste sanzioni per un minimo di 40 e un massimo di 240 euro. Il provvedimento sarà in vigore nel periodo estivo, fino al 31 ottobre, e servirà a scoraggiare chi per combattere il caldo scambia le antiche mostre d'acqua, vere opere d'arte, per piscine. Sarà vietato inoltre bivaccare, consumare alimenti o bevande, sedersi, arrampicarsi, bagnare indumenti, lavare e far bere animali. Sarà vietato anche versare liquidi o gettare qualsiasi oggetto, con una sola eccezione: può continuare il tradizionale e scaramantico lancio di monetine.



Tra le fontane di Roma interessate dall'ordinanza ci sono: la Fontana di Trevi, le Fontane dei Leoni, del Nettuno e della Dea Roma a piazza del Popolo, la Fontana della Barcaccia a piazza di Spagna, le Fontane dei Quattro Fiumi, del Moro e del Nettuno a piazza Navona, la Fontana dei Catecumeni in piazza della Madonna dei Monti, la Fontana dell'Acqua Paola a piazza Trilussa, la Fontana di piazza Santa Maria in Trastevere, la Fontana del Tritone a piazza Barberini, la Fontana della Navicella, le Fontane dei due Mari a piazza Venezia, la Fontana in piazza dell'Aracoeli, la Fontana delle Naiadi a piazza della Repubblica, la Fontana di piazza di Campo de' Fiori, Fontana della Dea Roma in piazza del Campidoglio e la Fontana Mostra dell'Acqua Paola in via Garibaldi.