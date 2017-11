Il neonato è volato in strada; è stato soccorso e trasportato dal 118 al Policlinico Gemelli, dove è stato sottoposto a tutti gli esami del caso, con controlli addominali e un'osservazione pediatrica. E' stato poi dimesso e giudicato guaribile in 30 giorni per i traumi riportati.



Sulla vicenda indagano i carabinieri di Tivoli, che hanno sequestrato il mezzo. Saranno effettuati accertamenti per stabilire la velocità del mezzo e come mai la porta si sia aperta. Sono già stati ascoltati anche diversi passeggeri. Da stabilire se il guasto sia legato a imperizia o negligenza. Secondo la ricostruzione degli investigatori, sembra che l'autobus procedesse a una velocità entro i limiti consentiti.



Commissione inchiesta interna di Cotral - In una not, Cotral scrive che, "in attesa delle verifiche degli organi inquirenti, ha nominato una sua commissione d'inchiesta interna per verificare la dinamica dei fatti".