Roma, sei nuove fermate per la metro C Marino: "Opere d'arte in ogni stazione"

"Vogliamo ricordare, con l'arte, l'importanza che ha la metro C per una città che è Capitale d'Italia - continua Marino -. Nella stazione Teano metteremo il calco utilizzato per realizzare la copia del Marco Aurelio che è in piazza del Campidoglio. Sarà un calco a grandezza naturale".



I prossimi prolungamenti - Il prossimo step sarà l'apertura della stazione San Giovanni, annunciata per metà 2016. Poi sarà la volta di Fori imperiali, nel 2021. Per ora al ministero dei Trasporti è stato consegnato il progetto di prolungamento, da 1,3 miliardi di euro, da Fori imperiali a Ottaviano: previste le stazioni di piazza Venezia e San Pietro, ai piedi di Castel Sant'Angelo.



Infine la candidatura ai Giochi Olimpici del 2024 potrebbe essere uno stimolo a far arrivare la linea fino a Farnesina.