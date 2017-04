Roma, picchia la figlia di 4 anni e la manda in ospedale: arrestata

Una donna è stata arrestata dalla polizia a Roma perché accusata di aver picchiato la figlia, di soli 4 anni, poi ricoverata in ospedale. La polizia è intervenuta in un'abitazione alla periferia della capitale per una lite tra la mamma e il compagno: gli agenti hanno trovato la piccola con i segni delle percosse. Proseguono le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.