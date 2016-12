Roma, pediluvio di massa nella Barcaccia

Il termometro della maleducazione sembra salire con le temperature di questa torrida estate italiana. Così per trovare refrigerio cosa c'è di meglio di un fresco pediluvio di massa nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna a Roma? La pagina Facebook di Roma fa schifo pubblica le foto dei numerosi turisti che immergono i loro piedi nelle acque davanti alla Scalinata di Trinità dei Monti e si scatena l'indignazione di romani e non.