Roma, oscurati dal Comune i manifesti di contestazione a Papa Francesco

I manifesti sono stati affissi in diverse zone della Capitale, compreso il centro storico: sono apparsi in via Labicana nei pressi del Colosseo, in Corso Vittorio Emanuele, nel quartiere Prati, a Trastevere e anche nei pressi del Vaticano.



Il poster è anonimo, non riporta sigle né simboli, ma è facilmente riconducibile agli ambienti conservatori che sempre più manifestano la loro opposizione al magistero, ai provvedimenti e alla linea pontificale di Papa Bergoglio; la polizia sta comunque indagando per risalire agli autori.



Oscurati manifesti poiché abusivi - Le decine di manifesti anonimi sono stati mano a mano individuati e coperti dai competenti servizi comunali con l'applicazione della scritta "Affissione abusiva".



Al vaglio immagini telecamere per risalire ad autori - Sulla vicenda sono in corso indagini della Digos di Roma: al vaglio le registrazioni delle telecamere che inquadrano le strade della Capitale dove sono comparsi i manifesti.



Papa reagisce con "serenità e distacco" - Papa Francesco è stato informato dai suoi collaboratori della dei poster. Il Pontefice ha reagito alla notizia con "serenità e distacco".